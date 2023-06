Pnrr: Kammer (Fmi), vale fino al 12 per cento di Pil ma dovete completarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve ratificare e implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la semplice ragione che le conviene. Se lo farà, completando anche le riforme, il Pnrr può valere tra il 10 e il 12 per cento del Pil da qui al 2030. Lo ha detto in un'intervista a "Repubblica" Alfred Kammer, direttore del Dipartimento Europeo, indicando l'approccio più efficace a Mes e Pnrr. L'Italia non ha ancora ratificato il Meccanismo europeo di stabilità: "Sollecitiamo la conclusione del processo di ratifica del trattato Mes senza ulteriori indugi. Ciò renderebbe operativo un sostegno finanziario al Single Resolution Fund, fondamentale per fare più credibili gli accordi di risoluzione per le crisi bancarie in Europa. Avere strumenti più solidi per la risoluzione delle crisi bancarie dell'Unione Europea andrà a vantaggio di tutti i paesi". L'Italia chiede alla Ue di modificare il proprio Pnrr: "La piena e tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è fondamentale per rilanciare la produttività stagnante dell'Italia. Le riforme del Pnrr mirano a modernizzare la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, a semplificare le procedure civili, a rafforzare la concorrenza e l'adempimento fiscale, e a migliorare i risultati scolastici. Sono stati compiuti progressi con le riforme, ma i benefici matureranno una volta che saranno state completate". (segue) (Res)