Ue: Le Maire, investimenti e crescita devono essere al centro delle nuove regole

- Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire è convinto che la riforma del Patto di stabilità, attualmente oggetto di accesissima discussione tra i Paesi membri, debba comunque facilitare gli investimenti necessari per consentire all'Unione europea di competere ad armi pari con gli Stati Uniti e la Cina. "Il primo pilastro della nostra comune strategia economica deve essere la crescita", dice in una intervista al "Sole 24 Ore". "Il Patto di stabilità e crescita - spiega il ministro - è il mezzo per raggiungere un obiettivo politico e non il fine ultimo. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tornare a finanze pubbliche sane e la necessità di avere il giusto livello di investimenti in due aree chiave: in primo luogo, il cambiamento climatico e in secondo luogo, la sicurezza. Credo che le discussioni si stiano muovendo nella giusta direzione". Entrando nei dettagli della riforma in discussione: "Il nostro punto di vista è che quando uno Stato membro sta già rispettando le regole comuni ed è sotto al 3 per cento di deficit pubblico, non c'è bisogno di avere ulteriori parametri automatici, numerici e uniformi. Questo è l'aspetto chiave su cui, credo, ci sia spazio per discutere. Quando non si rispettano le regole comuni e si supera il 3 per cento del deficit pubblico, è necessario avere una traiettoria credibile di riduzione del debito. Ma non regole automatiche e uniformi". (segue) (Res)