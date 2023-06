Ue: Le Maire, investimenti e crescita devono essere al centro delle nuove regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione giunge mentre proprio ieri i ministri delle Finanze di 11 Paesi - Germania, Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia, Lussemburgo - pubblicavano su alcuni quotidiani un articolo nel quale indicano la necessità di regole finanziarie 'affidabili, trasparenti, facilmente misurabili e vincolanti' precisando che 'criteri quantitativi applicabili in tutti gli Stati membri contribuiscono a formulare chiari requisiti minimi'. Il ministro delle Finanze tedesco, il liberale Christian Lindner, rimprovera alla Francia posizioni negoziali troppo rigide. Le Maire replica così: "Abbiamo già fatto un passo molto significativo accettando che ci possano essere regole automatiche in determinate circostanze. Ma non vogliamo introdurre troppe regole automatiche perché in tal caso correremmo il rischio di compromettere la crescita, gli investimenti e l'innovazione". (segue) (Res)