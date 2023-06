Ue: Le Maire, investimenti e crescita devono essere al centro delle nuove regole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Parigi è di facilitare la spesa in conto capitale: "Dobbiamo fare enormi investimenti nell'intelligenza artificiale, nei semiconduttori, nei supercalcolatori. Per questo crediamo fermamente che dobbiamo concedere a tutti i Paesi europei la possibilità, quando hanno margini di manovra nel bilancio, di investire, per ottenere più produttività, più crescita, più posti di lavoro, più prosperità". Peraltro, il momento economico è delicato. Tra la fine del 2022 e l'inizio dei 2023, l'economia della zona euro è entrata in recessione: "Sono abbastanza fiducioso che entro il 2024 dovremmo tornare a un livello di crescita migliore in tutta Europa. Ma non dobbiamo prendere alcuna decisione che possa colpire la crescita e la produttività in Europa. Manteniamo un approccio equilibrato e responsabile", ha concluso Le Maire. (Res)