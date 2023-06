Giustizia: Conte, con la riforma governo fa passi indietro su contrasto a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Passi indietro su tutto il fronte del contrasto alla corruzione. Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un’intervista al “Fatto Quotidiano” ha commentato la riforma della giustizia varata ieri dal governo. “Mi sembra davvero inopportuno approfittare dell'onda emotiva per la morte di Berlusconi e di questo clima celebrativo, presentando questo provvedimento come un omaggio alla sua memoria”, ha detto Conte. “Fui io nel 2020, da premier, a circoscrivere l'applicazione di questo reato: era più che sufficiente. Ora invece stiamo facendo passi indietro su tutto il fronte del contrasto alla corruzione”, ha aggiunto Conte. “Trovo davvero surreale questo clima di canonizzazione di Berlusconi, tra iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione delle attività in varie istituzioni, comprese le aule parlamentari”, ha aggiunto il leader del Movimento che poi parla della manifestazione convocata domani a Roma. “Vogliamo chiamare a raccolta varie fasce della popolazione e dare un messaggio politico al governo, che è completamente sordo rispetto alla sofferenza di tanti cittadini per il rincaro della vita, dei mutui e degli affitti”, ha concluso Conte. (Res)