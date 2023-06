Francia-Arabia Saudita: oggi colloquio tra presidente Macron e principe bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Parigi, il presidente della Francia, Emmanuel Macron, terrà un colloquio con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, nel corso del quale si prevedono discussioni sul conflitto in Ucraina, sugli ultimi sviluppi della situazione in Siria, sulla crisi economica e politica in Libano e sulla candidatura di Riad a Expo 2030. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, citando una “fonte dell’Eliseo”, dove, alle 13:15 ora locale, i due capi di Stato saranno oggi impegnati in un pranzo di lavoro. Al primo posto tra le questioni all’ordine del giorno, secondo la stessa fonte, c’è la guerra in Ucraina. Lo scorso 19 maggio, infatti, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, era intervenuto al vertice della Lega araba di Gedda, chiedendo il sostegno di Riad nel conflitto con la Russia. In risposta, bin Salman si era dichiarato pronto a proporsi come mediatore tra Mosca e Kiev, ma è probabile che Parigi voglia dall’Arabia Saudita un sostegno più significativo. Infatti, secondo il sito di informazione iracheno “Iraqi News”, che cita “una fonte ufficiale che ha chiesto l’anonimato”, Macron potrebbe chiedere a bin Salman di “contribuire ad accelerare la soluzione definitiva del conflitto, che significa una vittoria dell’Ucraina sul campo”. Tra le altre questioni di cui i due dovrebbero discutere, c’è il fascicolo siriano e la crisi politica e finanziaria in Libano. (Res)