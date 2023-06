Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti a premiazione Panda d'oro a Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alle collaborazioni in campo economico e commerciale, l'ambasciatore Ambrosetti ha espresso l'auspicio di un rafforzamento del partenariato commerciale tra l'Italia e Shanghai, volto a consolidare e a promuovere ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti nell'interscambio commerciale, anche in un'ottica di riequilibrio della bilancia commerciale. Durante la sua visita l'ambasciatore Ambrosetti ha inoltre preso parte alla dodicesima edizione del premio Panda d'oro, importante appuntamento annuale di aggregazione della comunità imprenditoriale italiana in Cina, organizzato dalla Camera di commercio italiana in Cina, con il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Pechino e del consolato generale d'Italia a Shanghai. (segue) (Com)