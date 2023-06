Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti a premiazione Panda d'oro a Shanghai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia, quest'anno incentrata sul tema "Le radici dell'innovazione: il Rinascimento del Made in Italy", sono state premiate 14 aziende italiane e un'azienda cinese che hanno contribuito allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni economiche bilaterali tra Italia e Cina in riferimento ai risultati ottenuti nel 2022. Sono state dieci le diverse categorie dei premi assegnati alle seguenti aziende: Radici Group (Panda d'oro); Hantang Culture (Friendship award); Bracco Sine Pharmaceutical, Faam China, Savino del Bene (Resilience award); Isu - Independent Salumi Union (Crisis Management award); Gbmax Ltd (Made in Italy award); Comau, Icona Design Group, Pirelli (Innovation award); Carel Electronic Suzhou, Pelliconi Suzhou Closure Manufacturing (Best Sme award); ENI (Outstanding Csr award); Naba (Education award); Kilpatrick (Best place to work award). (Com)