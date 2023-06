Terzo polo: Calenda, è tempo di superare bipolarismo muscolare degli ultimi trent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- È tempo di porre fine al bipolarismo muscolare che ha segnato gli ultimi trent’anni e che è la ragione per cui in Italia non funziona nulla. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda al “Secolo XIX” che si trova oggi a Genova per incontrare i militanti e i quadri del partito. “Come al solito non riusciamo a uscire dal clima di contrapposizione e dal bipolarismo muscolare degli ultimi trent’anni. Trent’anni in cui va sottolineato sono peggiorate le condizioni economiche e sociali di questo Paese. Io non farò finta di essere berlusconiano oggi, come vedo fare a certi. Credo sia un’occasione perché questo Paese volti pagina e cambi rotta”, ha detto Calenda che, parlando della ripartizione dei consensi di Forza Italia dopo la scomparsa dello storico leader ha idee chiare. “Io credo che Forza Italia rimarrà legata a doppio filo alla Meloni, solo che sarà più debole di prima”, ha affermato Calenda, ammettendo tuttavia che “ora non ci sono più centrodestra e centrosinistra: il Pd è a sinistra e a destra c’è Fd’I. Quindi lo spazio per chi crede nei valori popolari, europei e liberali esiste”. E sul futuro del Terzo polo, il leader di Azione parla di divisioni dentro Italia Viva. “Noi abbiamo promesso all’8 per cento degli italiani che ci ha votato di fare il partito unico, poi Renzi invece che fare un passo indietro ne fatti otto avanti. La strada di Azione resta una strada di aggregazione, ci sono tanti movimenti liberali e moderati con cui parlare”, ha detto Calenda. (Res)