Libano: presidente Parlamento Berri fissa nuova seduta per lunedì

- Il presidente del Parlamento del Libano, Nabih Berri, ha fissato al prossimo lunedì, 19 giugno, un nuova seduta, il cui ordine del giorno non è ancora stato ufficialmente definito. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo la quale si prevedono consultazioni su diversi progetti di legge finanziari da approvare. Tra questi, le coperture necessarie per il bilancio 2023 e le spese supplementari relative ai compensi dei funzionari pubblici. Nessun riferimento, dunque, all’eventualità di nuove consultazioni parlamentari sull’elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Intanto, ieri, a Sin el Fil, nella periferia est della capitale libanese, un gruppo di manifestanti ha vandalizzato quattro istituti banciari, Byblos, Banca Audi e due filiali della Banca di Beirut. La protesta era stata indetta dal collettivo “Il grido dei correntisti”, che riunisce i depositari di conti correnti presso le banche del Paese, contrari alle misure restrittive sul ritiro di contante e sui trasferimenti di denaro all’estero. Il corteo era partito dal centro di Beirut, per poi dirigersi a Sin el Fil, dove abita il presidente dell’Associazione delle banche libanesi, Salim Sfeir, oggetto di ingiurie da parte dei manifestanti. (Res)