Regno Unito: "The Economist", come il Paese può diventare una superpotenza dell'Ia

- Entro il 2030, il Regno Unito sarà "una superpotenza scientifica e tecnologica". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak, il cui obiettivo è portare il Paese alla prosperità grazie alle fiorenti opportunità offerte dall'intelligenza artificiale (Ia). Proprio questa settimana il primo ministro britannico ha dichiarato che il Paese sfrutterà l'Ia per stimolare la produttività, la crescita economica e molto altro ancora. Tuttavia, il settimanale "The Economist" si chiede se il Regno Unito possa, realisticamente, guidare il mondo in questo cambiamento. Il Paese, secondo il settimanale, ha alcuni vantaggi: ospita diverse importanti società di intelligenza artificiale, ha eccellenti università e accoglie lavoratori stranieri altamente qualificati di cui hanno bisogno le aziende. Inoltre, "la Brexit crea la possibilità di adottare una posizione normativa allettante che potrebbe essere un modello per i paesi di medie dimensioni di tutto il mondo che si affrettano a unirsi alla rivoluzione dell'Ia". Tuttavia ci sono anche molti problemi. "Il più ovvio - spiega il settimanale - è che il Regno Unito è un posto piccolo. Il dominio americano nella tecnologia esercita un'attrazione costante su capitale, persone e idee, e le aziende americane dominano debitamente in Ia". (segue) (Rel)