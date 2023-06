Ucraina: ministero Difesa, da inizio anno scomparsi 650 equipaggiamenti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di 650 casi di scomparsa di equipaggiamenti militari inviati da organizzazioni civili come aiuto alle unità dell'esercito ucraino. Lo ha riferito il dipartimento del controllo interno del ministero della Difesa di Kiev, precisando che gli equipaggiamenti "scomparsi" sono stati, in particolare, "placche per giubbotti antiproiettile, visori notturni, videocamere termiche, droni, veicoli e altri beni e mezzi”, si legge nel comunicato del dipartimento. In totale, sono stati verificati oltre cinquemila trasferimenti di beni a circa cento unità militari.(Kiu)