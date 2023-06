Giustizia: Decaro (Anci), l'abuso d'ufficio è un problema ma decidano i giuristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Decaro, spiega in una intervista al "Corriere della Sera" cosa ne pensa dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio: "Noi negli anni non abbiamo mai chiesto per quel reato né l'immunità né l'impunità". 'Noi', ovvero i sindaci che rappresenta come presidente dell'Anci. Decaro peraltro è anche sindaco di Bari: "Il problema dell'abuso di ufficio è serio per i sindaci. Il 67 per cento di chi riceve l'avviso di garanzia non va nemmeno a giudizio. Ci sono dati del 2021 che dicono che il 99 per cento di chi ha avuto l'avviso di garanzia è risultato assolto, o non ha avuto neanche il non rinvio a giudizio. Sono anni che noi sindaci chiediamo che il perimetro del reato di abuso d'ufficio venga definito meglio. Una modifica è stata fatta, con il governo Conte". "Il numero degli avvisi di garanzia - aggiunge - è diminuito, ma è rimasto il problema evidenziato dalle statistiche assurde che ho appena citato". Il Pd è contrario all'abolizione del reato di abuso d'ufficio: "Sì, è contrario. Io però non ne faccio una questione ideologica, né in questo caso rispondo al partito del quale ho la tessera. Sono il rappresentante dei sindaci. Non ho le competenze. In questo governo c'è un ministro che è un ex magistrato e un vice che è un avvocato penalista: chi meglio di loro può affrontare questo problema? Con l'abolizione del reato, è ovvio, il problema viene risolto alla radice". (segue) (Res)