Giustizia: Decaro (Anci), l'abuso d'ufficio è un problema ma decidano i giuristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente osserva infine che "se un sindaco sbaglia è giusto che paghi. Non abbiamo mai chiesto mani libere, anzi, vogliamo regole certe per rispettare la legge. Ad oggi so solo che ci sono tanti sindaci la cui vita è stata distrutta dagli avvisi di garanzia e non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto a livello privato, familiare, della reputazione. E spesso per motivi incredibili, non solo per l'abuso di ufficio". "Il sindaco - conclude Decaro - viene accusato di ogni cosa che succede nel suo Comune. Viene indagato soltanto perché è sindaco, come se ci fosse una sorta di reato di ruolo". (Res)