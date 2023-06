Ucraina: dal 19 giugno vietate pesca e balneazione in regioni di Kherson, Mykolaiv e Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato imposto il divieto di balneazione e pesca nelle regioni di Kherson, Mykolaiv e Odessa a partire dal 19 giugno prossimo a causa di un significativo deterioramento delle acque fluviali e marine. Il brusco peggioramento dell'inquinamento è stato causato dalle conseguenze della distruzione della diga di Nova Kakhovka. Lo ha annunciato in un briefing il responsabile del servizio sanitario ucraino, Igor Kuzin. La situazione epidemica in Ucraina è stabile e non vi sono focolai di malattie infettive, ha assicurato Kuzin, precisando però che nella regione di Odessa "la situazione è piuttosto rischiosa". Le forniture idriche degli acquedotti nelle regioni di Nikolaev e Kherson, ha detto Kuzin, sono sicure ma non si può garantire lo stesso su quelle dei singoli pozzi. (Kiu)