Ucraina: presidente sudafricano Ramaphosa è giunto a Kiev in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, è giunto oggi in Ucraina in visita ufficiale. A renderlo noto su Twitter è stato l'ufficio presidenziale sudafricano. Ramaphosa è stato accolto alla stazione ferroviaria nella regione di Kiev dal rappresentante speciale dell'Ucraina per l'Africa e il Medio Oriente, l'ambasciatore Maksim Zubkov, e l'ambasciatore sudafricano in Ucraina, Andre Groenewald. Nell'ambito della sua visita Ramaphosa intende incontrare il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. (Kiu)