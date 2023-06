Ucraina: ministro Sanità, inquinamento 28 mila volte superiore alla norma dopo crollo diga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inquinamento dell''acqua nel Dnepr è 28 mila volte superiore alla norma, a causa dell'esplosione della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka. Lo ha detto il ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko. “Se una persona fa il bagno in quest'acqua, può ammalarsi. Gli impianti di trattamento delle acque reflue sono passati a regimi di disinfezione d'emergenza. Il monitoraggio della qualità dell'acqua nella rete di approvvigionamento idrico è stato rafforzato per non consentire lo svilupparsi di focolai epidemici", ha detto il ministro. (Kiu)