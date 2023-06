Giappone: Kishida esclude scioglimento anticipato della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione parlamentare giapponese ha ultimato i preparativi per presentare una mozione di sfiducia contro il governo del primo ministro Fumio Kishida, secondo quanto riferito ieri dall'emittente televisiva Ntv. La mozione è lega al recente scandalo che ha interessato il figlio del primo ministro, per una serie di fotografie inappropriate scattate nella residenza ufficiale del capo del governo. Lo scandalo ha portato alle dimissioni del figlio di Kishida dal ruolo di segretario politico del premier, una carica che era già di per sé oggetto di polemiche. (Git)