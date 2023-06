Corea del Sud: sottomarino Usa a propulsione nucleare getta l'ancora a Busan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare classe Los Angeles della Marina militare degli Stati Uniti, l'Uss Annapolis, ha gettato l'ancora nel porto di Busan, in Corea del Sud. Lo hanno reso noto le forze armate della Corea del Sud. L'arrivo del sottomarino, concordato in occasione della visita di Stato a Washington del presidente coreano Yoon Suk-yeol, lo scorso aprile, è la prima nel suo genere da sei anni a questa parte, e giunge in risposta all'intensificazione dei test balistici effettuati dalla Corea del Nord. (segue) (Git)