Imprese: semiconduttori, Micron annuncia investimento da 602 milioni di dollari in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso proprio Micron è stata bersaglio di restrizioni imposte dalle autorità cinesi, che hanno proibito la vendita nel Paese di alcuni dei chip prodotti dall'azienda statunitense. Le restrizioni imposte a Micron sono l'ultimo sviluppo dello scontro per il primato tecnologico tra le due maggiori potenze mondiali. A partire dallo scorso autunno, le autorità di Washington hanno imposto una serie di restrizioni all'esportazione di tecnologie per la produzione di semiconduttori in Cina e, in particolare, ad alcune aziende accusate di avere stretti legami con le forze armate, tra le quali la Yangtze Memory Technologies. Il mese scorso, l'Amministrazione cinese del cyberspazio (Cac) ha ordinato alle compagnie che operano nelle "infrastrutture digitali critiche" di non rifornirsi più dalla statunitense Micron, paventando “significativi rischi” per la sicurezza nazionale. (Was)