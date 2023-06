Qatar-Iraq: visita dell’Emiro Al Thani a Baghdad, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, si è recato ieri in visita ufficiale a Baghdad, dove ha incontrato il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, e il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Necirvan Barzani. Lo hanno riferito le agenzie stampa di Iraq e Qatar, rispettivamente “Qna” e “Shafaq”, e l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Nella dichiarazione congiunta firmata Al Thani e Sudani al termine dell’incontro, si apprende che i due hanno discusso delle solide e fraterne relazioni tra Baghdad e Doha e delle modalità per rafforzarle in diversi settori, a partire dall’economia, dal commercio, dagli investimenti, dall’energia e dai trasporti. L’emiro qatariota, inoltre, ha annunciato la propria intenzione di investire cinque miliardi di dollari in Iraq, per progetti in diversi ambiti. I due, inoltre, hanno affrontato diverse questioni internazionali e regionali di interesse comune. Prima del loro incontro, hanno assistito alla firma di un accordo sul trasporto aereo, di un altro sul trasporto marittimo, siglando infine la dichiarazione congiunta e un protocollo di intesa sull’annullamento dell’obbligo di visto per i funzionari provvisti di passaporto diplomatico. A margine dei colloqui tra i due capi di governo, entrambi accompagnati da una delegazione istituzionale, diversi accordi e protocolli di intesa sono stati firmati da rappresentanti del settore privato dei due Paesi, nei settori delle infrastrutture, del turismo e della sanità. (Res)