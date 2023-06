Usa-Maldive: Blinken incontra l'omologo Shahid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontro ieri il ministro degli Esteri delle Maldive, Abdulla Shahid. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Blinken ha espresso il sostegno di Washington all'approfondimento delle relazioni bilaterali, specie tramite la riapertura dell'ambasciata maldiviana a Washington e l'apertura di un'ambasciata Usa a Male. Il segretario di Stato ha ringraziato le Maldive per la loro leadership nell'ambito del Summit per la democrazia, e ha aggiunto che il Paese è in prima fila nella promozione e nel rafforzamento della democrazia nella regione indo-pacifica. (Was)