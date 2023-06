Siria: Consiglio cooperazione Golfo sostiene integrità, indipendenza e sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim Muhammad al Budaiwi, ha ribadito la necessità di preservare l’integrità territoriale, l’indipendenza e la sovranità della Siria e la sua contrarietà all’ingerenza di attori regionali nei suoi affari interni. Lo ha dichiarato Al Budaiwi, durante la settima conferenza di Bruxelles sul futuro della Siria e della regione, tenutasi ieri a Bruxelles. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, A Budaiwi, inoltre, ha sottolineato l’importanza del continuo impegno per alleviare le sofferenze del popolo siriano, elogiando l’appello del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a rinnovare il mandato del Consiglio di sicurezza a supervisionare l’arrivo degli aiuti nel Paese per dodici mesi. Inoltre, ha ricordato che il Ccg ha accolto con favore la decisione della Lega araba sul reintegro della Siria, elogiando l’impegno dei Paesi arabi per risolvere il conflitto che dilania il Paese dal 2011. Al Budaiwi ha quindi ricordato che gli Stati del Ccg hanno finora inviato alla Siria aiuti per 8 miliardi di dollari, accogliendo complessivamente oltre due milioni di rifugiati, cui sono stati garantiti diritti e una vita dignitosa. (Res)