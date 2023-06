Usa-Singapore: vicesegretaria Sherman incontra ministro Esteri Balakrishnan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, durante la visita di quest'ultimo a Washington. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari hanno riaffermato la solidità del partenariato strategico bilaterale e la sua efficacia nel far fronte alle principali sfide globali. Sherman e Balakrishnan hanno ribadito inoltre l'impegno comune dei rispettivi Paesi per un Indo-Pacifico libero, aperto e governato dalle regole. (Was)