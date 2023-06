Emirati-Cina: Pechino sostiene l’impegno di Abu Dhabi sui risultati da ottenere a Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene l’impegno degli Emirati Arabi Uniti a ottenere “risultati significativi e positivi” alla conferenza internazionale sul cambiamento climatico Cop28, che Abu Dhabi ospiterà alla fine del prossimo novembre. Lo ha dichiarato ieri il rappresentante della Cina all’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), Zhang Jun, in un messaggio pubblicato su Twitter, come riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Zhang, inoltre, ha aggiunto che il principale ostacolo all’attuazione di una strategia adeguata a contrastare l’impatto del cambiamento climatico è rappresentato dall’“insufficienza di fondi”, assicurando che la Cina si adopererà per promuovere “un sistema di gestione globale dell’ambiente giusta ed equa”. Pechino, ha aggiunto l’inviato, “sostiene il ruolo dell’Onu”, esprimendo fiducia nel presidente designato dagli Emirati per Cop28, il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata, Sultan al Jaber. (Res)