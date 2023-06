Singapore: esportazioni non petrolifere in calo del 14,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore hanno registrato l'ottavo calo mensile consecutivo a maggio, con una contrazione del 14,7 per cento su base annua. Il dato, peggiore delle previsioni formulate dagli economisti, risente di una riduzione delle esportazioni di prodotti elettronici e non elettronici, e segue cali del 9,8 per cento e dell'8,3 per cento registrati rispettivamente ad aprile e marzo scorsi. Le esportazioni di prodotti elettronici, in particolare, sono calate del 17,2 per cento, frenate principalmente da circuiti integrati e prodotti mediatici su disco. (segue) (Fim)