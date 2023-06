Singapore: esportazioni non petrolifere in calo del 14,7 per cento a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Singapore ha conseguito una crescita dello 0,4 per cento nel primo trimestre di quest'anno. La città-Stato mantiene per quest'anno una previsione di crescita compresa tra lo 0,5 e il 2,5 per cento. Nei primi tre mesi del 2023 "la crescita è stata compresa dalla manifattura, dal commercio all'ingresso e dai settori finanziario e assicurativo, che hanno registrato una contrazione nel contesto della debolezza dell'economia globale e del ciclo negativo dell'elettronica", ha spiegato Gabriel Lim, segretario permanente del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore, aggiungendo che "i rischi ribassisti dell'economia globale sono aumentati". Nel trimestre precedente l'economia di Singapore era crescita del 2,1 per cento annuo. (segue) (Fim)