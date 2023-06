Usa-Iran: in corso negoziati per una "intesa" che limiti le tensioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane il governo Usa ha negato indiscrezioni in merito a un "accordo" provvisorio, con l'Iran, evitando però accuratamente di fare esplicito riferimento a "intese" tra i due Paesi. Proprio ieri il ministro degli Esteri del Sultanato dell’Oman, Badr al Busaidi, ha dichiarato durante un’intervista al sito web di informazione “Al Monitor” che Iran e Stati Uniti sarebbero vicini a un accordo per il rilascio di Siamak Namazi, Emad Shargi e Morad Tahbaz, i tre cittadini statunitensi di origini iraniane, detenuti da anni nel carcere di Evin, a Teheran, con l’accusa di spionaggio. Secondo molti analisti, l’importanza di un simile accordo risiede nel fatto che esso è probabilmente una precondizione alla ripresa dei negoziati diretti tra Teheran e Washington sul programma nucleare della Repubblica islamica. Secondo Al Busaidi, la conclusione dell’accordo dipende “probabilmente da questioni tecniche”, mentre i due Paesi “stanno definendo i dettagli”. Del resto, lo scorso gennaio, la missione della Repubblica islamica presso le Nazioni Unite aveva dichiarato che “un accordo sullo scambio di prigionieri è molto vicino” e che “si sarebbe potuto concludere qualora gli Usa ne avessero la volontà politica”. (segue) (Was)