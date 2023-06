Usa-Iran: in corso negoziati per una "intesa" che limiti le tensioni regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della possibilità che siano sbloccati i miliardi di dollari di asset iraniani nelle banche della Corea del Sud, attualmente congelati a causa delle sanzioni statunitensi, secondo il ministro degli Esteri omanita, Teheran e Washington “hanno bisogno di uno schema e di un piano di scadenze” per organizzarne l’attuazione. Quanto al ruolo dell’Oman, che aveva sostenuto la firma del Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa, l'intesa sul nucleare iraniano concluso tra Iran, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania), nel 2015, Al Busaidi non ha confermato il coinvolgimento diretto di Mascate per favorire un nuovo accordo tra Iran e Usa in materia, limitandosi a dichiarare di “aver offerto in buona fede le nostre sedi per aiutare entrambe le parti”. Lunedì scorso il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l’Oman ha ospitato colloqui diretti tra Washington e Teheran. (Was)