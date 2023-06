Usa: cittadina nel Texas investita da un tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un potente tornado ha investito ieri sera la cittadina di Perryton, nel Texas, causando la distruzione di diversi edifici e veicoli e lo sradicamento di alberi. "Siamo stati colpiti da un tornado in serata, avremo bisogno di aiuto e supporto", ha scritto su Facebook un deputato statale, Four Prince, dopo un incontro con il sindaco e con i servizi di emergenza locali. In queste ore diversi milioni di cittadini statunitensi negli Stati Usa del Sud e del Midwest sono alle prese con fenomeni di maltempo intenso alimentato dalle temperature elevate. (Was)