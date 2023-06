Siria: aerei militari russi attraversano lo spazio aereo della base di Al Tanf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi velivoli dell’aviazione militare russa hanno attraversato ieri lo spazio aereo della base di Al Tanf, della Coalizione internazionale a guida Usa, vicino al confine tra Siria, Iraq e Giordania. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che l’area è spesso sorvolata ultimamente anche da elicotteri delle Forze armate di Mosca. Contestualmente, nel governatorato di Deir ez-Zor, la Coalizione internazionale ha pattugliato l’area circostante il punto di passaggio di Al Barid, spesso usato dai trafficanti, che divide le regioni sotto il controllo delle Forze armate siriane e dalle milizie filo-iraniane da quelle controllate dalle Forze democratiche siriane (Fds). L’operazione è stata condotta con il sostegno di elicotteri, che hanno sorvolato la zona adiacente al fiume Eufrate, mentre vicino al giacimento di gas di Koniko (sempre nel governatorato di Deir ez-Zor), la stessa Coalizione conduceva esercitazioni militari congiunte tra reparti di terra e aviazione. Nel governatorato settentrionale di Aleppo, intanto, l’Esercito siriano libero, legato alla Turchia, ieri ha chiuso il valico di Hamran, che divide i territori sotto il suo dominio da quelli controllati dall’Amministrazione autonoma curda del nord, nota anche come Rojava, consentendo il passaggio tra Jarabulus e Manbij. Inoltre, alla fine di maggio, l’Esercito siriano libero, ha effettuato nella regione esercitazioni notturne con proiettili reali per due giorni consecutivi, con la partecipazione delle forze della Coalizione internazionale. (Res)