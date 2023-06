Usa: maxi-multa all'ex sindaco di New York de Blasio per abuso di fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per i conflitti d'interessi di New York ha imposto una sanzione di ben 474.794 dollari all'ex sindaco della città Bill de Blasio, accusandolo di aver abusato dei servizi di sicurezza del dipartimento di polizia cittadino durante la sua fallimentare campagna presidenziale nel 2019. La commissione ha stabilito che l'ex sindaco si servì impropriamente dei fondi dei contribuenti a fini politici. Il dipartimento di Polizia di New York dispone di un servizio di sicurezza per il primo cittadino, di cui però de Blasio si avvalse al di fuori dei confini cittadini, sia per se stesso che per i suoi familiari, nell'ambito della propria campagna presidenziale. I legali di de Blasio hanno già annunciato d'aver presentato un ricorso, sostenendo che il pronunciamento della commissione sia in contrasto con una serie di precedenti e non tenga conto dei rischi posti dal contesto di polarizzazione e violenza politica negli Stati Uniti. (Was)