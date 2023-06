Siria: media, Emirati e Arabia Saudita premono su Ue per ripristino relazioni con Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita starebbero tentando di esercitare pressioni sull’Unione europea, affinché ripristini le proprie relazioni diplomatiche con la Siria e per l’alleggerimento del regime delle sanzioni. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Secondo il sito web di informazione del gruppo statunitense Bloolmberg, che cita “fonti informate”, tali tentativi sono in corso da mesi, data la convinzione sia di Riad, sia di Abu Dhabi, che tali misure, senza le quali non sarebbe possibile trovare una soluzione al conflitto siriano, consentirebbero il ritorno dei rifugiati in Siria, favorendone la ripresa economica. “Shafaq”, a tale proposito, non esclude la possibilità che il fascicolo siriano (oltre alla crisi politica ed economica libanese) sia oggetto dell’incontro, previsto per domani a Parigi, tra il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron, tanto più che la presidenza francese ha preannunciato che “questioni mediorientali e internazionali” saranno all’ordine del giorno. Non si hanno, ad ora, conferme né smentite di queste notizie da parte di organismi ufficiali. Di contro, ieri, l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato al quotidiano emiratino “The National” che Bruxelles sul ripristino delle relazioni con la Siria “non è sulla stessa linea con la Lega araba”. Tuttavia, ha aggiunto Borrell, “per migliorare la situazione” nel Paese, l’Ue è disposta a cooperare con la Lega araba. (Res)