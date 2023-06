Kosovo: rapporto Lajcak, Kurti voleva estendere il controllo al nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti “voleva approfittare della situazione” per estendere il controllo nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Secondo fonti dell’emittente albanese “Top Channel” è quanto conterrebbe il rapporto stilato dall’inviato Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, in occasione del suo incontro ieri a Bruxelles con il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana. L'inviato Ue ha informato i membri del Consiglio Nord Atlantico sulla crisi del Kosovo e sui colloqui tenuti per individuare una soluzione. Secondo le fonti, Lajcak ha indicato che le tensioni nel nord del Kosovo sono state provocate "dall'azione improvvisa, non necessaria e non coordinata con la Kfor (missione Nato in Kosovo) da parte del governo di Pristina". (segue) (Alt)