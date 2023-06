Kosovo: presidente Osmani, valori europei sono base della nostra società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libertà, indipendenza, democrazia sono le parole che rappresentano la visione della popolazione del Kosovo. Lo ha detto la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Queste tre potenti parole non erano solo parole pronunciate con passione e ripetutamente dal padre fondatore del Kosovo, il dottor Ibrahim Rugova. Erano infatti la visione del popolo del Kosovo", ha detto Osmani. "Oggi, quella visione - di Rugova, dei nostri eroi e del nostro popolo - è una realtà. Oggi il Kosovo è libero e indipendente. Oggi il Kosovo è un faro di democrazia", ha aggiunto. "Sono onorata di essere il primo presidente della Repubblica indipendente del Kosovo a parlare davanti al Parlamento europeo, per ringraziarvi dell'incommensurabile e continuo contributo che questa istituzione ha dato alla nostra libertà, alla nostra democrazia e alla nostra indipendenza", ha poi dichiarato all'eurocamera. "Oggi sono qui per esprimere la più profonda gratitudine del popolo kosovaro per il vostro incrollabile sostegno e, in questo momento critico, per esortarvi a rimanere saldamente al nostro fianco. Non solo perché facciamo parte della famiglia di nazioni che compongono il nostro continente, ma perché i valori che questa istituzione rappresenta sono una parte fondamentale della nostra storia. I valori europei sono intessuti profondamente nell'arazzo della nostra società. Abbiamo camminato fianco a fianco con le istituzioni europee, legati da un ricco patrimonio. Continuiamo a camminare fianco a fianco mentre lottiamo per proteggere i nostri valori condivisi. E rimarremo fianco a fianco mentre guidiamo il nostro continente verso il pieno raggiungimento di un'Europa integra, libera e in pace", ha concluso. (Beb)