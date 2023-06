Kosovo-Serbia: Kurti, arresto di tre agenti di polizia è vendetta di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto di tre agenti della polizia kosovara è “una vendetta della Serbia” per il fermo del serbo Milun Milenkovic, accusato di aver preso parte agli scontri del 29 maggio nel nord del Kosovo. Lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti, secondo quanto riporta la stampa di Pristina. "Tre funzionari della polizia kosovara sono stati rapiti oggi a Leposavic, nel luogo dove un tempo c'era una via di contrabbando illegale, circa 300 metri all'interno del territorio del nostro Stato. Sospettiamo che siano stati rapiti dall'esercito serbo, chiaramente come vendetta per l'arresto di ieri del famigerato criminale Millun Millenkovic-Lune, uno dei leader della criminalità organizzata e del contrabbando", ha dichiarato Kurti chiedendo anche l'immediato rilascio degli agenti di polizia e “una punizione” per la Serbia. "L'ingresso delle forze serbe nel territorio del Kosovo è un'aggressione e ha come obiettivo l’escalation e la destabilizzazione. Chiediamo l'immediato rilascio dei tre funzionari di polizia rapiti e invitiamo gli attori internazionali a condannare questo atto di aggressione da parte della Serbia", ha dichiarato Kurti. (segue) (Alt)