Kosovo: Kurti su arresto agenti, “sorpreso” dal silenzio della comunità internazionale (2)

- "Non si tratta di un arresto in Serbia, ma di un rapimento in Kosovo. Non si tratta di un attraversamento della linea di confine da parte dei poliziotti, come afferma falsamente la Serbia", ha dichiarato il capo del governo di Pristina. Secondo Kurti, il luogo in cui è avvenuto il fatto si trova all'interno del territorio kosovaro a un chilometro dal confine nordoccidentale con la Serbia, a 670 metri dal confine settentrionale e a 300 metri da quello sudoccidentale. “E’ stata un’aggressione contro il nostro Stato, una vendetta contro la polizia per gli arresti (di serbi kosovari avvenuti nei giorni scorsi). Per questo motivo le misure di sicurezza al confine con la Serbia sono state rafforzate. E’ stato deciso un aumento dei controlli alle frontiere, compresi i blocchi del traffico. L'obiettivo è la sicurezza e questa inizia ponendo dei limiti”, ha detto Kurti. (Alt)