Kosovo-Serbia: portavoce Ue, parti si astengano da azioni che possono aumentare le tensioni (2)

- "Per quanto riguarda l'accordo di Ocrida sull'allegato di attuazione dell'accordo di normalizzazione fra le parti c'è una chiara dichiarazione dell'Alto rappresentante Borrell, chiaramente concordata da entrambe le parti, che è stata pubblicata e che non è mai stata rinnegata da nessuno. Il ruolo dell'Unione europea è quello di facilitare, di aiutare sia il Kosovo che la Serbia a raggiungere l'obiettivo generale", ha poi aggiunto Stano. "Se non vogliono farlo è una loro decisione, ma se vogliono realizzare questo obiettivo, assieme al loro impegno per il futuro dell'Ue per i loro cittadini, allora l'Unione europea continuerà a facilitare, ma allo stesso tempo ci aspettiamo un comportamento europeo. E il comportamento europeo non consiste nel puntare costantemente il dito contro gli altri, ma nel guardare a se stessi e a ciò che si può fare, soprattutto se i propri partner e i propri alleati più stretti, indicano la strada da seguire. Ci sono abbastanza piattaforme per il primo ministro Kurti, per il suo vice, per il capo negoziatore, e lo stesso vale per i partner serbi, per sollevare qualsiasi questione con l'Unione europea, con le loro controparti europee. Questo è il modo in cui stiamo lavorando", ha concluso. (Beb)