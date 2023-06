Messico: due turisti Usa morti in hotel, per le autorità è avvelenamento da monossido di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due turisti statunitensi trovati morti nella loro stanza di un resort in Messico, martedì scorso, sarebbero morti per avvelenamento da monossido di carbonio, a causa di un malfunzionamento nel sistema di aerazione. Lo hanno detto all’emittente “Nbc News” i familiari di Abby Lutz, che si trovava in vacanza presso il resort El Pescadero, nel sud della Baja California, insieme al fidanzato, John Heatcho. Inizialmente, i primi esami hanno concluso che i due sarebbero morti per “avvelenamento”, e le autorità locali non sarebbero ancora risalite alla natura della sostanza che ne ha causato il decesso. La famiglia della ragazza ha scritto un messaggio sulla piattaforma “GoFundMe”, dove sta raccogliendo donazioni per le spese dei funerali, annunciando che le autorità messicane ritengono che i due siano morti a causa della scarsa ventilazione della stanza, che avrebbe causato un avvelenamento da monossido di carbonio. (Was)