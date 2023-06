Canada: autobus carico di passeggeri contro tir in autostrada, 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 le persone rimaste uccise a seguito della collisione tra un autoarticolato e un autobus carico di passeggeri in Canada, oltre a dieci feriti. Secondo la polizia, l’incidente è avvenuto all’intersezione tra la Trans-Canada Highway e la Highway 5, a circa 200 chilometri dalla città di Winnipieg. Il comandante della polizia federale della provincia di Manitoba, Rob Hill, ha dichiarato in conferenza stampa che sull’autobus viaggiavano 25 persone provenienti dalla città di Dauphin, e che tre dei feriti sono stati portati in ospedale. (Was)