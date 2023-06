Ucraina: Zelensky, Usa potrebbero dover scegliere tra guerra alla Russia e collasso Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero dover scegliere tra l'entrata in guerra con la Russia o il "collasso della Nato", se l'Ucraina finirà per perdere il conflitto contro le forze russe. Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Nbc News". "Se l'Ucraina dovesse perdere, se la Russia occupasse l'Ucraina, la Russia proseguirebbe verso i Paesi baltici, la Polonia, eccetera", ha sostenuto Zelensky. "Inizieranno una guerra con uno dei Paesi Nato, e in quel momento, gli Usa dovrebbero scegliere tra il collasso della Nato e l'entrata in guerra". Le dichiarazioni di Zelensky giungono mentre la stampa Usa riferisce che l'offensiva intrapresa dalle forze di Kiev nei territori occupati dalla Russia ha ottenuto alcuni successi territoriali, incappando però in pesanti perdite. Zelensky ha evocato lo scenario di una guerra tra Stati Uniti e Russia commentando le sollecitazioni di alcuni esponenti del Partito repubblicano a limitare le ingenti spese legate al sostegno dello sforzo bellico dell'Ucraina. "C'è qualche candidato o senatore che pensi che agli Stati Uniti costi troppo sostenere l'Ucraina? E' pronto ad andare in guerra, a combattere, a inviare i suoi figli? Dovranno farlo, se verrà coinvolta la Nato", ha affermato Zelensky, sostenendo inoltre che "non si tratta dell'Ucraina contro la Russia. La Russia sta combattendo contro il mondo civilizzato". (Was)