Usa: Biden replica a giornalista su accuse di corruzione, "domanda idiota"

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha replicato stizzito a un giornalista che gli aveva chiesto un commento in merito alle accuse di corruzione rivolte al presidente dalla maggioranza repubblicana alla Camera. "Per quale ragione il file dell'informatore dell'Fbi sull'Ucraina fa riferimento a lei come al 'grande uomo'?", ha chiesto a Biden un cronista del "New York Post", riferendosi a documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) nei quali è contenuta l'accusa a Biden di aver trafficato in influenze in cambio di milioni di dollari. Il presidente ha replicato definendo quella del giornalista una "domanda idiota". I documenti dell'Fbi contenenti le accuse a Biden sono oggetto di una indagine avviata dalla maggioranza repubblicana alla Camera, che è giunta a conoscenza dell'esistenza delle accuse tramite informatori anonimi. L'agenzia investigativa federale ha confermato l'esistenza dei documenti e il loro contenuto, ma si è opposta alla richiesta dei Repubblicani di divulgarli, sostenendo che farlo metterebbe a rischio l'incolumità delle fonti. (Was)