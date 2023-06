Thailandia: Bangkok potrebbe accettare un motore cinese per il suo nuovo sottomarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia sta valutando l'acquisto di un motore cinese per il sottomarino che intende acquistare proprio dalla Cina, dopo il rifiuto della Germania di fornire il sistema propulsivo. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", ricordando che nel 2017 la Thailandia ha firmato con la Cina un contratto da 369 milioni di dollari per l'acquisto di un sottomarino d'attacco. Allora l'accordo era stato interpretato come un simbolo dell'approfondimento delle relazioni tra Pechino e Bangkok dopo il golpe militare verificatosi in Thailandia nel 2014. Il piano si è arenato però lo scorso anno, quando la Germania ha obiettato all'impiego dei suoi sistemi propulsivi nelle esportazioni militari della Cina. La Thailandia aveva inizialmente rifiutato di valutare come alternativa un motore di fabbricazione cinese, pare sulla base di preoccupazioni legate alla qualità. Fonti del ministero della Difesa thailandese hanno però riferito a "Nikkei" che l'intesa per la fornitura del motore cinese potrebbe essere raggiunta alla fine di questo mese, in occasione di un incontro tra funzionari delle marine militari dei due Paesi. Le fonti hanno riferito al quotidiano che la Thailandia ha chiesto informazioni al Pakistan in merito alla flotta di sottomarini di fabbricazione cinese in dotazione a quel Paese: Islamabad dispone infatti di otto sottomarini cinesi classe Yuan che impiegherebbero sistemi propulsivi paragonabili a quello offerto da Pechino a Bangkok. Ad oggi la Cina ha fornito sottomarini d'attacco anche a Bangladesh e Myanmar. (Git)