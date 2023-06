Giappone: Kishida esclude scioglimento anticipato della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha esplicitamente escluso la possibilità di sciogliere anticipatamente la Camera dei rappresentanti della Dieta prima della scadenza dell'attuale sessione parlamentare, alla fine di questo mese. Kishida ha ribadito che il ruolo del suo governo è di "affrontare le sfide che sono state rimandate sino ad ora", e per tale ragione "non sto pensando di sciogliere la Camera dei rappresentanti entro la fine di questa sessione parlamentare". La possibilità di elezioni anticipate era stata ventilata dalla stampa giapponese per settimane, dopo il vertice del G7 a Hiroshima che si è tenuto il mese scorso e cui è seguito un aumento del tasso di fiducia nel governo. I media avevano anche ipotizzato che Kishida potesse sciogliere la Camera in risposta a una mozione di sfiducia che le forze di opposizione parlamentare intendono presentare nella giornata di oggi. (segue) (Git)