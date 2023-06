Giustizia: Nordio, limitarle e potenziare tecnologia contro delinquenza organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo intervenire sulle spese perché le intercettazioni costano alla giustizia 200 milioni di euro l'anno e riguardano in gran parte reati di piccola entità, sono inutili e si concludono con un nulla di fatto, mentre, dall'altro canto, non abbiamo la possibilità di usare quella tecnologia ultramoderna e costosa che oggi usa l’alta delinquenza organizzata”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Si deve limitare di molto sia per ragioni di spesa che per ragioni di riservatezza la marea di intercettazioni per reati piccoli e con risultati inutili, mentre va potenziata quella che si fa con strumenti tecnologici nei confronti della grande criminalità”, ha concluso. (Rin)