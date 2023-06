Decreo Pa: Zangrillo, Cigs in deroga al 31/12 per Ex ilva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto sulla Pa “abbiamo inserito una norma con specifico riferimento alle crisi aziendali, per aziende con più di mille dipendenti, di specifico interesse strategico, interessate da processi di riorganizzazione che non sono riuscite a completare per poter accedere alla Cigs in deroga”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “In questo modo – ha proseguito – permettiamo a queste aziende di poter ricorrete alla cassa integrazione in deroga fino al 31/12/2023 e una di queste è l'Ilva di Taranto”. (Rin)