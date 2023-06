Usa-Israele: Austin incontra omologo, focus su Iran e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato a Bruxelles l’omologo israeliano, Yoav Gallant, con cui ha discusso la necessità di rafforzare la cooperazione militare bilaterale per il contrasto alle minacce sul piano regionale. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la partnership tra i due Paesi nel campo della difesa, sottolineando la volontà di rafforzare il grado di interoperabilità tra le rispettive Forze armate. Entrambi hanno concordato sulla necessità di lavorare insieme per il contrasto alla minaccia rappresentata dall’Iran in Medio Oriente, dedicando particolare attenzione al programma nucleare, alle attività destabilizzanti e al sostegno militare che Teheran sta fornendo alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. (Was)