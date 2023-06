Mes: Gramegna, abbiamo rassicurato Giorgetti su possibile revisione strumenti trattato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottimo scambio di vedute fra i Paesi membri Ue e la direzione del Mes con il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti. A dirlo il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, nel corso della conferenza finale dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "Quello che posso dire è che abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni. La direzione del Mes e i Paesi membri, hanno assicurato che c'è la disponibilità a sfruttare al massimo il potenziale del nuovo trattato", ha detto. "Ovviamente questo potrà essere fatto solo quando il trattato sarà in vigore. La revisione degli strumenti del Mes è già in corso, stiamo già esplorando questo aspetto e penso che questa sia una buona notizia per l'Italia", ha poi aggiunto. "Abbiamo assicurato che c'è la disponibilità a fare questo studio e ad essere aperti ad utilizzare il potenziale del nuovo Trattato", ha poi concluso Gramegna. (Beb)