Giustizia: Siracusano, ddl garantista dedicato a Berlusconi, bene Nordio

21 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della giustizia, un provvedimento "importante, fortemente sostenuto da Forza Italia, una misura che il governo ha dedicato al presidente Silvio Berlusconi: il nostro leader avrebbe condiviso le norme contenute nel testo del ddl”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Da alcune modifiche al codice penale a quelle sulla procedura penale, dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio alla limitazione delle intercettazioni, fino ad un rinnovato rapporto tra accusa e difesa limitando la possibilità di appello dei pm. Un disegno di legge garantista, ben costruito dal guardasigilli Nordio, che si conferma un grande ministro anche in relazione alle parole usate nei confronti del presidente Berlusconi. Un passo in avanti per il Paese", ha concluso. (Rin)