Usa: Covid, consulenti Fda favorevoli ad aggiornamento dei vaccini in autunno

- I consulenti dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) si sono espressi a favore di un aggiornamento dei vaccini contro il Covid-19, così da garantire una protezione ottimale contro le varianti attualmente in circolazione. Il comitato dell’agenzia per i vaccini ha votato all’unanimità a favore di un aggiornamento del siero per colpire in maniera efficace la variante Xbb, senza però fornire dettagli specifici in merito alle fasce di popolazione alle quali sarà consigliata una dose booster durante l’autunno. In questo caso, la decisione spetterà ai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). La Fda dovrebbe prendere una decisione finale nelle prossime settimane, dando così alle società farmaceutiche il tempo necessario per produrre e distribuire le nuove dosi. Pfizer ha già fatto sapere di essere in grado di avviare la distribuzione entro la fine di luglio. Moderna e Novavax, invece, hanno dichiarato di poter iniziare rispettivamente entro la fine dell’estate e in autunno. (Was)